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ماكرون يندّد بهجوم "إسلامي" جديد في بروكسل

أخبار دولية
2023-10-16 | 17:29
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ماكرون يندّد بهجوم &quot;إسلامي&quot; جديد في بروكسل
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ماكرون يندّد بهجوم "إسلامي" جديد في بروكسل

ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين بـ"هجوم إرهابي إسلامي" ضرب بروكسل، بعد مقتل سويديّين بإطلاق نار في العاصمة البلجيكية.
     
وقال ماكرون في تصريح خلال زيارة إلى تيرانا إنّه "قبل بضع دقائق تعرّضت بروكسل لهجوم إرهابي إسلامي جديد يبدو أنّه سلب أوروبيين آخرين، هما سويديان، حياتهما".

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