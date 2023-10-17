بلينكن: اتفاق أميركي-إسرائيلي على وضع خطة لإرسال مساعدات لقطاع غزة

بلينكن: اتفاق أميركي-إسرائيلي على وضع خطة لإرسال مساعدات لقطاع غزة



أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فجر الثلاثاء أنّ الولايات المتّحدة وإسرائيل اتّفقتا على العمل سوياً لوضع خطة تيح إدخال مساعدات إنسانية دولية إلى قطاع غزة المحاصر.



وقال بلينكن للصحافيين بعدما أجرى محادثات ماراثونية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو استمرّت قرابة ثماني ساعات إنّه "بناء على طلبنا، اتّفقت الولايات المتّحدة وإسرائيل على تطوير خطة تتيح للمساعدات الإنسانية المقدّمة من الدول المانحة والمنظّمات المتعدّدة الأطراف الوصول إلى المدنيين في غزة".





