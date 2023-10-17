بايدن يلتقي الأربعاء في عمّان العاهل الأردني والرئيسين المصري والفلسطيني

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيتوجّه من إسرائيل إلى عمّان الأربعاء لإجراء محادثات مع كلّ من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتّاح السيسي.وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين إنّ بايدن "سيؤكّد مجدّداً أنّ حماس لا تدافع عن حقّ الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير، وسيبحث مجدّداً في الاحتياجات الإنسانية لجميع المدنيين في غزة".وأضاف أنّ الرئيس الأميركي "سيكرّر قناعتنا بأنّ حماس لا تمثّل الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني الذي هو أيضاً ضحية".وسيصل بايدن إلى العاصمة الأردنية آتياً من إسرائيل التي سيزورها في اليوم نفسه للتعبير عن تضامنه مع الدولة العبرية بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته ضدّها حركة حماس انطلاقاً من قطاع غزّة صباح السابع من تشرين الأول الحالي.