قوافل المساعدات تتحرك من العريش باتجاه معبر رفح الحدوديّ

توجّهت قوافل مساعدات إنسانية متمركزة، في العريش، إلى معبر رفح باتّجاه غزة، وفق ما أعلن عاملون، في مجال الإغاثة.



وقالت هبة راشد التي تترأس مؤسسة مرسال المصرية غير الحكومية "وصلنا المعبر....وفي انتظار الخطوة" المقبلة، فيما احتشدت مئات الشاحنات على الطريق الممتد على 40 كيلومترا بين العريش ورفح، وفق مصادر إغاثية أخرى.



وأعلن مسؤول، في الهلال الأحمر المصريّ، فرانس برس أليس هناك علم بموعد الدخول لكن طلب منا التحرك إلى معبر رفح.