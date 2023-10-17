الشرطة البلجيكية تلقي القبض على مطلق النار المشتبه به في هجوم بروكسل

اعتقلت الشرطة البلجيكية رجلًا يشتبه بإطلاقه النار وقتل سويديين، في هجوم، في بروكسل، حسبما أعلن متحدث باسم الإدعاء العام الفدراليّ.



وقال المتحدث إريك فان دويس لوكالة فرانس برس إنّ عناصر من الشرطة "أطلقوا النار" لدى اعتقال الرجل، في حي شيربيك في بروكسل، من دون الكشف عما إذا كان ذلك أدى إلى إصابة المشتبه به.