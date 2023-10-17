عوازل ضخمة أمام معبر رفح

بنى الجيش المِصريّ عوازل ضخمة أمام مدخل بوابة رفح، وفق صور نشرتها "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان".



وجاء ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه سيارات قوافل المساعدات بالقرب من معبر رفح البري الحدوديّ، بين مصر وقطاع غزة، على أن تعطي السلطات الأمنية المصرية تعليماتها الخاصة بموعد فتح المعبر.



وأوضح مصدر لـ"روسيا اليوم" أنّ قوافل التحالف الوطنيّ حصلت على تعليمات من السلطات المصرية بالتحرك من مدينة العريش شمالي سيناء إلى مدينة رفح بالقرب من المعبر، بين مصر وقطاع غزة.