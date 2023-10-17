برنامج الأغذية العالمي: مخزون الغذاء في متاجر غزة يكفي لأربعة أو خمسة أيام

حذّر برنامج الأغذية العالميّ التابع للأمم المتحدة من تدهور الوضع، في قطاع غزة، بشكل متسارع، في وقت لم يبق، في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء.