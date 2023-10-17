قاتل مدرس في فرنسا نشر فيديو تبنى الهجوم قبل تنفيذه

نشر قاتل مدرس، في أراس، في شمال فرنسا، تسجيل شريط مصوّر يتبنى فيه الهجوم باسم تنظيم الدولة الإسلامية، قبل تنفيذه، حسبما ذكر مصدر قريب من الملف.



ويشير في التسجيل محمد موغوشكوف - الروسيّ البالغ 20 عامًا - بشكل "هامشيّ جدًا"، إلى عملية حركة حماس ضد إسرائيل، في السابع من تشرين الأوّل.