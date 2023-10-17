اجتماعات مكثفة من أجل الإفراج عن الرهائن لدى حماس

أعلن الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون تقدّمه مناقشات مكثفة للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، بعدما ناشدت والدة الرهينة الفرنسية الإسرائيلية ميا شيم "زعماء العالم إلى إطلاق سراح ابنتها"، التي خطفت في 7 تشرين الأول في اسرائيل.



وحذّر ماكرون، خلال مؤتمر صحافيّ، في تيرانا من خلق توقعات قد تكون مخيبة للآمال، ومن تعريض هذه المحادثات للخطر.

وأشار إلى قيامه باتصالات مع السلطات الإسرائيلية ومع "قوى صديقة تتوسط مع حماس لتأمين الإفراج عن رهائن فرنسا والرهائن الأخرى".

وكشف أنه يتوجه إلى الشرق الأوسط حين يحصل على اتفاق ملموس، سواء بشأن عدم التصعيد أو حول المسائل الإنسانية.