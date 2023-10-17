العاهل الأردني: الشرق الأوسط على شفا السقوط في الهاوية

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من وضع "خطير جدا"، في منطقة الشرق الأوسط إذا توسعت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى دول أخرى.



وقال الملك بعد لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس، في برلين: "المنطقة برمتها على شفا السقوط في الهاوية التي تدفعنا إليها هذه الدوامة الجديدة من الموت والدمار".



وأضاف "خطر توسع الحرب على غزة حقيقي، وستكون عواقب ذلك وخيمة علينا جميعا"، مؤكدا "ضرورة بذل الجهود للتأكد من أن الأمور لن تتفاقم إلى هذا الحد".