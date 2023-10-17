والدة الرهينة الفرنسية-الإسرائيلية ميا شيم تطالب زعماء العالم الافراج عن ابنتها

والدة الرهينة الفرنسية-الإسرائيلية ميا شيم تطالب زعماء العالم الافراج عن ابنتها



طالبت والدة الرهينة الفرنسية-الإسرائيلية ميا شيم زعماء العالم إطلاق ابنتها التي خطفتها في السابع من تشرين الأول حركة حماس لدى شنها هجومها على إسرائيل.



