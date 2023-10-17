نحو 4 آلاف شخص احتُجزوا بشبهة مساعدة حماس

احتُجز نحو 4 آلاف من سكان غزة الذين كانوا يعملون، في إسرائيل، للتحقيق معهم بشبهة مساعدة حركة حماس في التخطيط لهجوم 7 تشرين الأوّل، وفق ما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية.