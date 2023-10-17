البيت الأبيض: واشنطن "ليس لديها" أي دليل في هذه المرحلة على ضلوع متزايد لإيران في الحرب بين إسرائيل وحماس



أعلن الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي كيربي الثلاثاء إن البيت الأبيض لا يرى أي دليل في هذه المرحلة على ضلوع متزايد لإيران في الحرب بين إسرائيل وحماس.



وردا على سؤال لشبكة سي إن إن عما إذا كانت للسلطات الأميركية "أي تحذيرات أو إشارات على أن إيران بدأت تتدخل أكثر من قبل"، قال كيربي "بعيدا عن التصريحات، لا، ليس لدينا".

