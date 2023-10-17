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لقاء في عمان يجمع بايدن بالملك عبدالله والسيسي وعباس

أخبار دولية
2023-10-17 | 09:15
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لقاء في عمان يجمع بايدن بالملك عبدالله والسيسي وعباس
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لقاء في عمان يجمع بايدن بالملك عبدالله والسيسي وعباس

يبحث الملك الأردنيّ عبد الله الثاني الأربعاء، في "قمة رباعية"، تجمعه بالرئيس الأميركيّ جو بايدن والرئيسين الفلسطينيّ محمود عباس والمِصري عبدالفتاح السياسي، في الحرب في غزة والسعي لإحياء عملية السلام، وَفق ما أعلن الديوان الملكي الأردنيّ.
     
ويكشف البيان الصادر عن الديوان الملكيّ عن استضافة الملك "قِمة رباعية، تضم الرؤساء الأميركيّ والمصريّ والفلسطينيّ، لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين.
     
ويتضمّن البيان أنّ الملك سيعقد قبل الاجتماع الرباعي لقاءات منفصلة مع بايدن والسيسي وعباس تتركز على "سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع".

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