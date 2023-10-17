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المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: لعملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

أخبار دولية
2023-10-17 | 11:11
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المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: لعملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
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المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: لعملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

عُقدت اليوم في سلطنة عُمان الدورة الاستثنائية الثالثة والأربعون للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة برئاسة بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبحث المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد أعمال العنف والقصف الإسرائيلي العشوائي للأحياء السكنية في قطاع غزة الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جرّاء ذلك.
 
وأكد المجلس الوزاري على العزم المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإيجاد عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل.

أخبار دولية

المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

الشعب الفلسطيني

غزة

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