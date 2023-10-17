مقتل نحو 3000 شخص جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

قُتل نحو 3000 شخص في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف المتواصل منذ السابع من تشرين الأول، وفق حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة الثلاثاء.



وسجلت الوزارة "نحو ثلاثة آلاف شهيد وأكثر من 12500 جريح" في قطاع غزة .