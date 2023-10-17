نتانياهو: على العالم أن يتحد من أجل "هزيمة حماس"

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى دعم دولي واسع النطاق في الحرب الذي تخوضها بلاده ضد حركة حماس.



وشدد نتانياهو، خلال لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس الذي وصل في زيارة داعمة، على أنه "يجب على العالم أن يقف متحدا خلف إسرائيل من أجل هزيمة حماس".



ورأى نتانياهو "أن الوحشية التي شهدناها والتي ارتكبها قتلة حماس الخارجون من غزة كانت أسوأ الجرائم المرتكبة ضد اليهود منذ المحرقة".