قمة صينية روسية في بكين

فيما الحراك الديبلوماسي يتكثف في الشرق الاوسط، قمة صينية روسية في بكين ستولي إهتماماً خاصاً بالقضايا الاقليمية والدولية، حسب ما أفادت الرئاسة الروسية من دون إعطاء أية تفاصيل أخرى.



بوتين وقبل وصوله الى الصين في أول رحلة له خارج روسيا منذ إندلاع الحرب مع أوكرانيا، كان أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي إستعداد بلاده للمساعدة في إنهاء المواجهة في المنطقة بالوسائل السلمية.