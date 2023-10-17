قتلى في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة للامم المتحدة في غزة

قُتل ستة أشخاص على الأقل نزحوا إلى مدرسة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة، بحسب ما اعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (اونروا)، واصفة ذلك بأنه "مشين".



وأكدت الوكالة في بيان "قتل ستة أشخاص على الأقل بعد ظهر اليوم عندما قصفت مدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي للاجئين" وسط قطاع غزة.



واعتبرت "هذا أمر مشين ويظهر مرة اخرى استخفافا صارخا بحياة المدنيين".