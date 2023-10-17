مقتل أكثر من 500 شخص في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي في غزة

قُتل 500 شخص على الأقل في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة.



وأفاد المتحدث باسم الوزارة عن "أكثر من 500 شهيد من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى" في وسط قطاع غزة".