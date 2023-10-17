أبو الغيط: اي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفي بنزلائه العزل عن عمد؟

اي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف #مستشفي بنزلائه العزل عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب ان يوقف هذه المأساة وفوراً.@IntlCrimCourt@UNHumanRights @ahrcommittee @StateDept @francediplo_AR @FCDOArabic @SpainMFA @ItalyMFA_int
— الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) October 17, 2023
اي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف #مستشفي بنزلائه العزل عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب ان يوقف هذه المأساة وفوراً.@IntlCrimCourt@UNHumanRights @ahrcommittee @StateDept @francediplo_AR @FCDOArabic @SpainMFA @ItalyMFA_int