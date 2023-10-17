أبو الغيط: اي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفي بنزلائه العزل عن عمد؟

استغرب الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عبر حسابه على إكس "اي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفي بنزلائه العزل عن عمد؟".



وأكد ابو الغيط أن "آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم".



وشدد على ضرورة "ان يوقف هذه المأساة وفوراً".