مئات من الفلسطينيين يتظاهرون ضد عباس في رام الله: إرحل!

تظاهر مئات من الفلسطينيين الثلاثاء في وسط مدينة رام الله، حيث مقر السلطة الفلسطينية ضد الرئيس محمد عباس، بعيد غارة إسرائيلية على مستشفى في قطاع غزة حصدت على الاقل 500 قتيل.



وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن المتظاهرين هتفوا بشعارات من بينها "الشعب يريد إسقاط الرئيس" و"ارحل".