لبنان يدين "جريمة الحرب البشعة": مرة جديدة تضرب إسرائيل بعرض الحائط القانون الدولي

دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بأشد العبارات جريمة الحرب البشعة التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى المدنيين الفلسطينيين في المستشفى الاهلي المعمداني في غزة بعد تعرضه للقصف الاسرائيلي.



مرة جديدة تضرب إسرائيل بعرض الحائط القانون الدولي ، وترتكب جريمة حرب ضد الانسانية لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة.



يدعو لبنان مجددا" الى التدخل الفوري للمجتمع الدولي لوقف المجازر الاسرائيلية وإطلاق النار، بغية إدخال المساعدات الانسانية والطبية الى قطاع غزة، ومعالجة الجرحى والمصابين.