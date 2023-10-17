محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان (فيديو)

حاول عشرات المتظاهرين اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية في عمان، بعد أكثر من 500 شخص في غارة إسرائيلية على مستشفى في مدينة غزة، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.



وتجاوز المتظاهرون حاجز قوى الأمن وتقدموا حول السفارة غاضبين، وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.