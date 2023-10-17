السعودية تدين "الجريمة الشنيعة على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة"

دانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات "الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابين".