الجيش الاسرائيلي: الجهاد الاسلامي هو المسؤول عن انفجار الصاروخ في المستشفى المعمداني

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه "‏بعد تحليل الأنظمة العملياتية في الجيش فقد أطلق العدو في غزة رشفة صاروخية كثيفة نحو إسرائيل مرت في محيط مستشفى المعمداني لحظة اصابته".



وقال الجيش الاسرائيلي:" ‏حسب معلومات استخبارية تستند الى عدد من المصادر المتوفرة لدينا تأكد ان تنظيم الجهاد الاسلامي الارهابي مسؤول عن عملية اطلاق الصواريخ الفاشلة التي أصابت المستشفى".