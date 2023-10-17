الأردن يلغي قمة رباعية مع بايدن والسيسي وعباس

أعلن الأردن مساء الثلاثاء أنّه قرّر إلغاء القمّة الرباعية التي كانت مقرّرة الأربعاء في عمّان بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس إضافة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد قصف استهدف مستشفى في غزة.



وأوضح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لقناة "المملكة" التلفزيونية الرسمية أنّ "الأردن قرّر عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقرّرة في عمّان"، مشيراً إلى أنّ هذه "القمة ستعقد حين سيكون قرارها وقف الحرب ووقف هذه المجازر".