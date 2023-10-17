الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مش أنا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بايدن تعهّد التواصل "في الأيام المقبلة" مع ملك الاردن والسيسي وعباس

أخبار دولية
2023-10-17 | 18:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بايدن تعهّد التواصل &quot;في الأيام المقبلة&quot; مع ملك الاردن والسيسي وعباس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بايدن تعهّد التواصل "في الأيام المقبلة" مع ملك الاردن والسيسي وعباس

قرّر الرئيس الأميركي جو بايدن الذي توجّه الثلاثاء إلى إسرائيل، "تأجيل" زيارته التي كانت مرتقبة الأربعاء للأردن، وفق البيت الأبيض.
     
وتعهّد بايدن التواصل "في الأيام المقبلة" مع القادة الثلاثة الذين كان من المقرر أن يعقد قمة معهم في عمان، في إشارة إلى ملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
 
وقدّم بايدن "أحرّ التعازي بالأرواح البريئة التي فُقدت في الانفجار في مستشفى في غزة"، متمنّياً "الشفاء العاجل للجرحى"، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.

أخبار دولية

بايدن

الاردن

البيت الابيض

LBCI التالي
العاهل الأردني: الشرق الأوسط على شفا السقوط في الهاوية
اجتماعات مكثفة من أجل الإفراج عن الرهائن لدى حماس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:53

الأردن يلغي قمة رباعية مع بايدن والسيسي وعباس

LBCI
آخر الأخبار
17:27

أ.ف.ب.: بايدن يغادر البيت الأبيض متوجّهاً إلى إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
17:22

وزير الخارجية الأردني: إلغاء زيارة بايدن إلى عمّان والقمة المرتقبة غدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هل يتمكن بايدن من إقناع إسرائيل بالسماح بمرور المساعدات إلى غزة؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
18:22

ماكرون تعليقاً على قصف مستشفى بغزة: لا شيء يبرر استهداف مدنيين

LBCI
أخبار دولية
17:53

الأردن يلغي قمة رباعية مع بايدن والسيسي وعباس

LBCI
أخبار دولية
16:06

الجيش الاسرائيلي: الجهاد الاسلامي هو المسؤول عن انفجار الصاروخ في المستشفى المعمداني

LBCI
أخبار دولية
16:01

السعودية تدين "الجريمة الشنيعة على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-08-14

نجم The Voice Kids أمير عموري أصبح أباً.. شاهدوا صورته مع طفلته الأولى!

LBCI
أخبار دولية
2023-08-13

وفد الوساطة الديني النيجيري يؤكد انفتاح الانقلابيين في النيجر على الحوار

LBCI
امن وقضاء
2023-09-11

كيف تبدو الصورة من محيط عين الحلوة؟

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-16

وول ستريت جورنال عن مسؤولين دفاعيين أميركيين: البنتاغون خصص 2000 جندي لدعم أي توغل بري إسرائيلي في غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:11

تظاهرات في محيط السفارة الفرنسية وقصر الصنوبر

LBCI
أخبار لبنان
16:50

وقفة احتجاجية امام السفارة الاميركية في عوكر تنديدا بقصف مستشفى المعمداني

LBCI
أخبار لبنان
16:15

بالفيديو: محاولة اقتحام مبنى الاسكوا في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
16:10

عشرات الشبان يتجمعون في الضبية بالقرب من السفارة الاميركية (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
15:36

محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:30

مشاهد تظهر ما بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني... هلع وجثث (نحذر من أن المشاهد قاسية)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

القصف الاسرائيلي على قرية الضهيرة يخلّف اضرارا طاولت المنازل والسيارات

LBCI
أخبار دولية
14:15

لحظة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هل الدورة الدولية الثانية لكرة الطاولة في جزين ما زالت في موعدها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:43

وزير التربية يعلن إقفال المدارس والجامعات يوم غد الاربعاء

LBCI
خبر عاجل
14:30

مشاهد تظهر ما بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني... هلع وجثث (نحذر من أن المشاهد قاسية)

LBCI
خبر عاجل
02:11

انخفاض أسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
14:48

ادرعي نافياً خبر قناة الجزيرة: لم يصدر عني أي تصريح أو أي تعليق بخصوص مستشفى المعمداني في غزة وكل الاخبار المتداولة باسمي تصدر عن أبواق حماس الاعلامية وهي عارية عن الصحة تمامًا

LBCI
موضة وجمال
07:00

إيلي صعب يتحدّث لموقع الـLBCI عن الألوان الرائدة لهذا الموسم: "هذا هو اللون الكاسح حالياً"

LBCI
خبر عاجل
04:26

انتشال جثة من تحت الأنقاض في مبنى المنصورية

LBCI
أخبار دولية
14:15

لحظة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة

LBCI
خبر عاجل
08:02

قصف اسرائيلي على مارون الراس والمقاومة الاسلامية تستهدف أجهزة التجسس والتصوير والجمع الحربي في موقع جل الدير في القطاع الأوسط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More