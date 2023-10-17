ماكرون تعليقاً على قصف مستشفى بغزة: لا شيء يبرر استهداف مدنيين

ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقصف الذي طال مستشفى في مدينة غزة مساء الثلاثاء، معتبراً أنّ "لا شيء يمكن أن يبرّر استهداف مدنيين".



وشدد ماكرون في منشور على منصة إكس على أنّه "يجب جلاء كل ملابسات" ما حصل في المستشفى الأهلي في غزة، داعياً أيضاً إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية للقطاع "بدون تأخير".