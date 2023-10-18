رئيسي: "لهيب القنابل الأميركية-الإسرائيلية" سوف "يلتهم" إسرائيل

ندّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالقصف الذي طال مساء الثلاثاء مستشفى في مدينة غزة، محذّراً من أنّ "لهيب القنابل الأميركية-الإسرائيلية" سوف "يلتهم إسرائيل قريباً".



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن رئيسي قوله إنّ "لهيب القنابل الأميركية-الإسرائيلية التي ألقيت على الضحايا الفلسطينيين الجرحى في مستشفى المعمداني في غزة، ستلتهم "الصهاينة" قريباً".