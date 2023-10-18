مئات المتظاهرين أمام سفارتي فرنسا وبريطانيا لدى طهران

تجمّع مئات المتظاهرين أمام سفارتي فرنسا والمملكة المتّحدة لدى طهران ليل الثلاثاء-الأربعاء احتجاجاً على القصف الذي طال مستشفى في غزة وأوقع أكثر من 200 قتيل، وفق مصور في وكالة فرانس برس.



وهتف المتظاهرون "الموت لفرنسا وإنكلترا"، ورشقوا جدران مجمّع السفارة الفرنسية في العاصمة الإيرانية بالبيض.

إليكم صورة من أمام السفارة الفرنسية لدى طهران

إليكم صورة من أمام السفارة البريطانية لدى طهران