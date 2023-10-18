غوتيريش: قصف المستشفى الأهلي في غزة "مرعب"

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القصف الذي طال مستشفى في غزة وأوقع أكثر من مئتي قتيل بأنه "مرعب"، وفق منشور له على منصة "إكس".



وجاء في منشور غوتيريش على "إكس": "قلبي مع عائلات الضحايا. المستشفيات والطواقم الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني".