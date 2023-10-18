حركة الجهاد الإسلامي تنفي "الأكاذيب" الإسرائيلية بتحميلها مسؤولية قصف المستشفى الأهلي بغزة

نفت حركة الجهاد الإسلامي "الأكاذيب" و"الاتّهامات الباطلة" التي وجّهها إليها الجيش الإسرائيلي بتحميلها مسؤولية قصف صاروخي طال ليل الثلاثاء المستشفى الأهلي في غزة وأوقع أكثر من 200 قتيل، مؤكّدة أنّ إسرائيل تحاول بذلك "التنصّل من مسؤوليتها عن المجزرة الوحشية".



وقالت الحركة في بيان إنّه "كعادته في فبركة الأكاذيب، يحاول "العدو الصهيوني" جاهداً التنصّل من مسؤوليته عن المجزرة الوحشية التي ارتكبها بقصفه المستشفى (...) وتوجيه أصابع الاتّهام نحو حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين".