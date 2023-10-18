بايدن يبدي "غضبه وحزنه العميق بسبب الانفجار في المستشفى" الأهلي في غزة

أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء "غضبه وحزنه العميق" بسبب الانفجار في المستشفى الأهلي في غزة، وأعطى توجيهاته لمستشاريه للأمن القومي بجمع مزيد من العلومات.



وأعرب بايدن في بيان خلال توجّهه بالطائرة الرئاسية إلى إسرائيل عن "غضبه وحزنه العميق بسبب الانفجار في المستشفى الأهلي في غزة وما نتج عنه من خسائر رهيبة في الأرواح".



وقال الرئيس الأميركي إنه تحدّث هاتفياً مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "فور سماعه هذه الأنباء".



وأضاف إنه "أعطى توجيهات لفريقه للأمن القومي بمواصلة جمع معلومات بشأن ما جرى بالتحديد".



وشدّد بايدن على أنّ "الولايات المتحدة تقف بشكل لا لبس فيه مع حماية أرواح المدنيين أثناء النزاع"، معرباً عن حزنه على "المرضى والطواقم الطبية وغيرهم من الأبرياء الذين قتلوا أو جرحوا في هذه المأساة".



وكان من المقرّر أن يزور بايدن الأردن الأربعاء، لكنّ الزيارة "أرجئت" في أعقاب القصف الذي طال المستشفى.