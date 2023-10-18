غوتيريش: هجمات حماس على اسرائيل "لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين"

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، على أن هجمات حركة حماس "لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي" للشعب الفلسطيني.



وقال غوتيريش أمام منتدى مبادرة الحزام والطريق الصينية في بكين إن هجمات حماس في السابع من تشرين الأول "لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".