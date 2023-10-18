شي جينبينغ يشيد أمام بوتين بالثقة "المتزايدة" بين الصين وروسيا

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بكين الأربعاء، بالثقة المتبادلة "المتزايدة" بين البلدين، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.



ودعا السيد شي أيضًا إلى "بذل جهود" صينية روسية لحماية "الإنصاف والعدالة الدوليين"، مشيدا بـ"التنسيق الاستراتيجي الوثيق والفعال" بين البلدين، بحسب الوكالة نفسها.