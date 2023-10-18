أوكرانيا استخدمت للمرة الأولى صواريخ "أتاكمس" الأميركية البعيدة المدى

استخدمت أوكرانيا للمرة الأولى ضد روسيا منظومة الصواريخ الأميركية البعيدة المدى "أتاكمس" (ATACMS)، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من دون كشف أي تفاصيل، في حين أعلنت قواته الخاصة شن ضربات مدمرة على مدرجي طيران تسيطر عليهما موسكو.



وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي: "يتم تنفيذ الاتفاقات التي توصلنا إليها مع الرئيس الأميركي جو بايدن. يتم تنفيذها ببالغ الدقة: لقد أثبتت أتاكمس جدارتها".



من جهته، حذّر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف الأربعاء الولايات المتّحدة من أنّ قرارها تزويد أوكرانيا هذه الصواريخ البعيدة المدى هو "خطأ فادح".



وقال أنتونوف في بيان، إنّ "قرار البيت الأبيض بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى الأوكرانيين هو خطأ فادح. عواقب هذا الإجراء، الذي تمّ إخفاؤه عمداً عن الجمهور، ستكون ذات طبيعة خطرة للغاية".



وقبل تأكيد الرئيس الأوكراني لم يكن أيّ إعلان رسمي قد صدر لا من الولايات المتحدة ولا من أوكرانيا بشأن تسليم كييف هذه الصواريخ.



ولم يوضح زيلينسكي لا أين استخدم جيشه هذه الصواريخ ولا متى.



ويأتي الإعلان في حين أكّدت مصادر روسية الثلاثاء أن الجيش الأوكراني استخدم ليلا هذه الصواريخ البعيدة المدى.



وكان فلاديمير روغوف، المسؤول الروسي في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، قد أكّد عبر تطبيق تلغرام "العثور في بيرديانسك على قنابل عنقودية من نوع ام-74 الذي تحتويه صواريخ أتاكمس الأميركية".



وكانت القوات الخاصة الأوكرانية قد أكدت الثلاثاء أنها شنّت ليلا ضربات مدمرة على مدرجي طيران تابعين للجيش الروسي في لوغانسك وبرديانسك اللتين تحتلهما موسكو في شرق أوكرانيا وجنوبها.



وسمحت هذه العملية بتدمير مدرجات اقلاع وتسع مروحيات ونظام للدفاع الجوي ومخزن ذخائر على ما جاء في بيان للقوات الأوكرانية الخاصة.



ولم تنشر هذه الأخيرة مشاهد للضربات ولنتيجتها. وامتنع الجيش الروسي حتى الآن عن التعليق إذ نادرا ما تكشف موسكو عن خسائرها.



وعبر تلغرام، ذكرت قناتا "ريبار" و "وارغونزو" القريبتان من الجيش الروسي أن هجوما بواسطة صواريخ ATACMS استهدف مدرج طيران في برديانسك من دون أن تتمكن من تحديد حجم الأضرار.



وذكرت ريبار التي يتابعها أكثر من 1,2 مليون شخص أن ستة صواريخ طويلة المدى أطلقت على برديانسك أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ثلاثة منها، موضحة أن الصواريخ الثلاثة ألأخرى "بلغت الهدف" وأصابت مستودع ذخيرة وألحقت أضرارا في مروحيات عدة "بدرجات متفاوتة".



ورحب زيلينسكي من دون أن يذكر بالتحديد هذا الهجوم، بنجاح القوات الأوكرانية في ضرب خطوط الإمدادات الروسية فيما هي منخرطة في هجوم مضاد دونه صعوبات لتحرير مناطق محتلة.