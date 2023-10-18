بوتين: موسكو وبكين "تتشاطران الرغبة بتعاون على قدم المساواة في العالم"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء في افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي في بكين الأربعاء، أنّ روسيا والصين "تتشاطران الرغبة بتعاون على قدم المساواة في العالم".



وقال بوتين، الضيف المميّز في هذا المنتدى، إنّ "روسيا الاتّحادية والصين، على غرار غالبية الدول، تتشاطران الرغبة في تعاون على قدم المساواة في العالم".