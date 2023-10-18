غوتيريش يدعو الى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في الحرب بين إسرائيل وحماس

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.



وقال غوتيريش في خطاب ألقاه في بكين في منتدى "الحزام والطريق": "أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري... لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها".