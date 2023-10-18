المستشار الألماني "روعه الانفجار" في مستشفى غزة: لإجراء تحقيق معمق

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن "الانفجار الذي وقع" في أحد مستشفيات في غزة "روعه"، داعيا إلى "تحقيق معمق" بينما تتبادل اسرائيل والجهاد الإسلامي الاتهامات في شأن هذا الحادث الذي أودى بحياة مئات.



وكتب شولتس على حسابه على شبكة إكس: "روعتني صور هذا الانفجار في أحد مستشفيات غزة. أصيب وقتل مدنيون أبرياء. وقلوبنا مع عائلات الضحايا ومن الضروري إجراء تحقيق معمق في هذا الحادث".