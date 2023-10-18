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فون دير لايين: "لا شيء يبرر ضربة على مستشفى مكتظ بالمدنيين" في غزة

أخبار دولية
2023-10-18 | 03:18
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فون دير لايين: &quot;لا شيء يبرر ضربة على مستشفى مكتظ بالمدنيين&quot; في غزة
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فون دير لايين: "لا شيء يبرر ضربة على مستشفى مكتظ بالمدنيين" في غزة

فون دير لايين: يجب إثبات كل الحقائق ومحاسبة المسؤولين عنها

رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن "لا شيء" يمكن أن يبرر "قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين"، مدينة المشاهد "المروعة" في الموقع.
     
وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "يجب إثبات كل الحقائق ومحاسبة المسؤولين عنها".
     

أخبار دولية

فون دير لايين

مستشفى

غزة

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