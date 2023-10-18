المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: الوضع في غزة "يخرج عن السيطرة"

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على منصة إكس (تويتر سابقا) أن الوضع في غزة "يصبح خارج السيطرة" بسبب العجز عن إيصال مساعدات إنسانية جاهزة للتسليم.وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس "مع كل ثانية نتأخر فيها بادخال المساعدة الطبية نخسر أرواحا"، مشددا على أن الإمدادات الطبية عالقة منذ أربعة أيام عند الحدود بين مصر وقطاع غزة.