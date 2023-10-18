اسرائيل تقول إن لديها "أدلة" على مسؤولية حركة الجهاد الإسلامي في ما حصل في المستشفى في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء، أن لديه "أدلة" على مسؤولية حركة الجهاد الإسلامي في "الانفجار" في المستشفى في غزة وأدى إلى سقوط مئات القتلى.



وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاجري خلال مؤتمر صحافي: "الأدلة التي نتشاركها معكم تؤكد أن الانفجار في مستشفى في غزة ناجم عن إطلاق فاشل لصاروخ من الجهاد الإسلامي"، مضيفا: "هذا التحليل المهني يستند إلى تقاطع معلومات استخباراتية وأنظمة عملانية وصور جوية".