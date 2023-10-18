الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
روسيا تعتبر ما حدث في مستشفى غزة "جريمة"
أخبار دولية
2023-10-18 | 04:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
روسيا تعتبر ما حدث في مستشفى غزة "جريمة"
روسيا تعتبر ما حدث في مستشفى غزة "جريمة"
رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء أن الانفجار الذي تسبب بمقتل مئات الأشخاص في مستشفى في غزة "جريمة".
وقالت زاخاروفا لإذاعة سبوتنيك "نرى حاليا رغبة (من جانب إسرائيل) في التنصل من كل مسؤولية. إذا كانت هذه المحاولة تشكل نية جادة لإثبات براءتها فلا بد من عرض الحقائق"، داعية الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تقديم صور الأقمار الصناعية للتحقق في مصدر الضربة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
روسيا
مستشفى غزة
التالي
السيسي يؤكد أن مصر "لم تغلق" معبر رفح "منذ بداية الأزمة" ويلوم "القصف الاسرائيلي"
اسرائيل تقول إن لديها "أدلة" على مسؤولية حركة الجهاد الإسلامي في ما حصل في المستشفى في غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:09
المستشار الألماني "روعه الانفجار" في مستشفى غزة: لإجراء تحقيق معمق
أخبار دولية
03:09
المستشار الألماني "روعه الانفجار" في مستشفى غزة: لإجراء تحقيق معمق
0
أخبار دولية
01:22
شي جينبينغ يشيد أمام بوتين بالثقة "المتزايدة" بين الصين وروسيا
أخبار دولية
01:22
شي جينبينغ يشيد أمام بوتين بالثقة "المتزايدة" بين الصين وروسيا
0
آخر الأخبار
2023-10-17
روسيا تعلن إسقاط ثماني مسيّرات أطلقتها أوكرانيا قرب القرم
آخر الأخبار
2023-10-17
روسيا تعلن إسقاط ثماني مسيّرات أطلقتها أوكرانيا قرب القرم
0
أخبار دولية
2023-10-16
أوكرانيا تدعو إلى استبعاد روسيا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
أخبار دولية
2023-10-16
أوكرانيا تدعو إلى استبعاد روسيا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:44
بايدن من تل أبيب: سنواصل العمل معكم ومع شركائنا في المنطقة لمنع المزيد من المعاناة للمدنيين الأبرياء
أخبار دولية
07:44
بايدن من تل أبيب: سنواصل العمل معكم ومع شركائنا في المنطقة لمنع المزيد من المعاناة للمدنيين الأبرياء
0
أخبار دولية
07:12
الصين تشعر "بالصدمة وتندد بشدة" بقصف المستشفى في غزة
أخبار دولية
07:12
الصين تشعر "بالصدمة وتندد بشدة" بقصف المستشفى في غزة
0
أخبار دولية
07:09
الأمين العام لـ "التعاون الإسلامي" يدين بشدة "إرهاب الدولة الإسرائيلية": جريمة حرب تستحق العقاب
أخبار دولية
07:09
الأمين العام لـ "التعاون الإسلامي" يدين بشدة "إرهاب الدولة الإسرائيلية": جريمة حرب تستحق العقاب
0
أخبار دولية
07:00
وزير الخارجية السعودي: نرفض أي تهجير للشعب الفلسطيني من أراضيه
أخبار دولية
07:00
وزير الخارجية السعودي: نرفض أي تهجير للشعب الفلسطيني من أراضيه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
01:40
جورج وسوف يناشد المجتمع الدولي: لوقف المجازر فوراً!
فنّ
01:40
جورج وسوف يناشد المجتمع الدولي: لوقف المجازر فوراً!
0
أخبار دولية
03:42
بلينكن اتصل بعباس وقدم التعازي بضحايا المستشفى في غزة
أخبار دولية
03:42
بلينكن اتصل بعباس وقدم التعازي بضحايا المستشفى في غزة
0
أخبار دولية
01:42
الرئيس الصيني: مبادرة الحزام والطريق "ستعطي زخماً جديداً للاقتصاد العالمي"
أخبار دولية
01:42
الرئيس الصيني: مبادرة الحزام والطريق "ستعطي زخماً جديداً للاقتصاد العالمي"
0
فنّ
02:00
كارمن لبس تنشر صورة قاسية: مستشفى يا اولاد الحرام!
فنّ
02:00
كارمن لبس تنشر صورة قاسية: مستشفى يا اولاد الحرام!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
02:37
كيف يبدو الوضع على الحدود الجنوبية؟
أمن وقضاء
02:37
كيف يبدو الوضع على الحدود الجنوبية؟
0
أخبار لبنان
17:11
تظاهرات في محيط السفارة الفرنسية وقصر الصنوبر
أخبار لبنان
17:11
تظاهرات في محيط السفارة الفرنسية وقصر الصنوبر
0
أخبار لبنان
16:50
وقفة احتجاجية امام السفارة الاميركية في عوكر تنديدا بقصف مستشفى المعمداني
أخبار لبنان
16:50
وقفة احتجاجية امام السفارة الاميركية في عوكر تنديدا بقصف مستشفى المعمداني
0
أخبار لبنان
16:15
بالفيديو: محاولة اقتحام مبنى الاسكوا في بيروت
أخبار لبنان
16:15
بالفيديو: محاولة اقتحام مبنى الاسكوا في بيروت
0
أخبار لبنان
16:10
عشرات الشبان يتجمعون في الضبية بالقرب من السفارة الاميركية (فيديو)
أخبار لبنان
16:10
عشرات الشبان يتجمعون في الضبية بالقرب من السفارة الاميركية (فيديو)
0
أخبار دولية
15:36
محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان (فيديو)
أخبار دولية
15:36
محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان (فيديو)
0
خبر عاجل
14:30
مشاهد تظهر ما بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني... هلع وجثث (نحذر من أن المشاهد قاسية)
خبر عاجل
14:30
مشاهد تظهر ما بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني... هلع وجثث (نحذر من أن المشاهد قاسية)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
القصف الاسرائيلي على قرية الضهيرة يخلّف اضرارا طاولت المنازل والسيارات
تقارير نشرة الاخبار
14:18
القصف الاسرائيلي على قرية الضهيرة يخلّف اضرارا طاولت المنازل والسيارات
0
أخبار دولية
14:15
لحظة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة
أخبار دولية
14:15
لحظة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:43
وزير التربية يعلن إقفال المدارس والجامعات يوم غد الاربعاء
أخبار لبنان
15:43
وزير التربية يعلن إقفال المدارس والجامعات يوم غد الاربعاء
2
خبر عاجل
14:30
مشاهد تظهر ما بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني... هلع وجثث (نحذر من أن المشاهد قاسية)
خبر عاجل
14:30
مشاهد تظهر ما بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني... هلع وجثث (نحذر من أن المشاهد قاسية)
3
خبر عاجل
14:48
ادرعي نافياً خبر قناة الجزيرة: لم يصدر عني أي تصريح أو أي تعليق بخصوص مستشفى المعمداني في غزة وكل الاخبار المتداولة باسمي تصدر عن أبواق حماس الاعلامية وهي عارية عن الصحة تمامًا
خبر عاجل
14:48
ادرعي نافياً خبر قناة الجزيرة: لم يصدر عني أي تصريح أو أي تعليق بخصوص مستشفى المعمداني في غزة وكل الاخبار المتداولة باسمي تصدر عن أبواق حماس الاعلامية وهي عارية عن الصحة تمامًا
4
أخبار دولية
14:15
لحظة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة
أخبار دولية
14:15
لحظة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة
5
خبر عاجل
04:49
بايدن: حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليست إسرائيل
خبر عاجل
04:49
بايدن: حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليست إسرائيل
6
أخبار دولية
16:06
الجيش الاسرائيلي: الجهاد الاسلامي هو المسؤول عن انفجار الصاروخ في المستشفى المعمداني
أخبار دولية
16:06
الجيش الاسرائيلي: الجهاد الاسلامي هو المسؤول عن انفجار الصاروخ في المستشفى المعمداني
7
خبر عاجل
17:04
المتظاهرون أمام السفارة الاميركية يجتازون الشريط الشائك الاول ويحاولون تفكيك الشريط الحديدي
خبر عاجل
17:04
المتظاهرون أمام السفارة الاميركية يجتازون الشريط الشائك الاول ويحاولون تفكيك الشريط الحديدي
8
خبر عاجل
08:02
قصف اسرائيلي على مارون الراس والمقاومة الاسلامية تستهدف أجهزة التجسس والتصوير والجمع الحربي في موقع جل الدير في القطاع الأوسط
خبر عاجل
08:02
قصف اسرائيلي على مارون الراس والمقاومة الاسلامية تستهدف أجهزة التجسس والتصوير والجمع الحربي في موقع جل الدير في القطاع الأوسط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More