روسيا تعتبر ما حدث في مستشفى غزة "جريمة"

رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء أن الانفجار الذي تسبب بمقتل مئات الأشخاص في مستشفى في غزة "جريمة".وقالت زاخاروفا لإذاعة سبوتنيك "نرى حاليا رغبة (من جانب إسرائيل) في التنصل من كل مسؤولية. إذا كانت هذه المحاولة تشكل نية جادة لإثبات براءتها فلا بد من عرض الحقائق"، داعية الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تقديم صور الأقمار الصناعية للتحقق في مصدر الضربة.