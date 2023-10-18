السيسي يؤكد أن مصر "لم تغلق" معبر رفح "منذ بداية الأزمة" ويلوم "القصف الاسرائيلي"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أن مصر لم تغلق معبر رفح الحدودي منذ بداية الحرب بين حركة حماس واسرائيل، مشيرا إلى أن "التطورات على الأرض والقصف الاسرائيلي" تسببا بذلك.وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس إن "مصر لم تغلق المعبر منذ بداية الأزمة بل التطورات على الأرض والقصف الاسرائيلي للجانب الفلسطيني للمعبر، حال دون عمله"، فيما تنتظر مئات شاحنات المساعدات لسكان غزة أمام هذا المنفذ الوحيد بين القطاع الفلسطيني والعالم الخارجي.