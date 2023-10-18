بايدن في إسرائيل في زيارة تضامن

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل في زيارة تضامن في اليوم الثاني عشر للحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس.وتأتي زيارة بايدن غداة مقتل مئات الأشخاص في قصف تعرض له مستشفى في قطاع غزة وتتبادل اسرائيل والفلسطينيين الاتهامات حول المسؤولية بشأنه. وأعرب بايدن الثلاثاء عن "حزنه العميق" لهذه المأساة.واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بايدن في مطار بن غوريون قرب تل أبيب وتعانق الزعيمان بحرارة في إشارة إلى العلاقات الوطيدة بينهما.وعلى مدرج المطار ووسط إجراءات أمنية استثنائية، تحدث بايدن ونتانياهو لبعض الوقت قبل أن ينطلق موكبهما إلى أحد فنادق تل أبيب حيث سيجريان محادثات.وانتشر مئات من عنصر القوات الأمنية حول الفندق في تل أبيب مع تمركز قناصة على أسطح المنازل القريبة.وتبعد تل أبيب حوالى 65 كيلومترا عن قطاع غزة حيث تحكم حركة حماس الإسلامية التي شنت في السابع من تشرين الأول هجوما مباغتا على إسرائيل التي ردت بقصف مكثف على القطاع ما أسفر عن مقتل الآلاف من الجانبين.