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بايدن من تل أبيب: يبدو أن الجانب الآخر وراء الانفجار في المستشفى المعمداني وليست إسرائيل.. نتانياهو: على "العالم المتحضر" أن يتحد ضد حماس

بايدن من تل أبيب: يبدو أن الجانب الآخر وراء الانفجار في المستشفى المعمداني وليست إسرائيل..







وقال بايدن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب إن "حماس ارتكبت فظائع في إسرائيل ونريد أن نتأكد من امتلاك إسرائيل ما تحتاجه للرد على هجمات حماس".



وأضاف: "حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليست إسرائيل".



من جهته، قال نتنياهو إن "مستوى التعاون اليوم مع الولايات المتحدة غير مسبوق وزيارتكم هي الأولى لرئيس أميركي في زمن الحرب".



وقال نتانياهو لبايدن: "على "العالم المتحضر" أن يتحد ضد حماس".

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه أرات الحضور لإسرائيل حتى يعرف الناس فيها وفي العالم بأسره أنهم يقفون مع إسرائيل.وقال بايدن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب إن "حماس ارتكبت فظائع في إسرائيل ونريد أن نتأكد من امتلاك إسرائيل ما تحتاجه للرد على هجمات حماس".وأضاف: "حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليست إسرائيل".من جهته، قال نتنياهو إن "مستوى التعاون اليوم مع الولايات المتحدة غير مسبوق وزيارتكم هي الأولى لرئيس أميركي في زمن الحرب".وقال نتانياهو لبايدن: "على "العالم المتحضر" أن يتحد ضد حماس".