إخلاء مدرسة يهودية في وسط روما بسبب "تدريبات"

أخليت مدرسة يهودية في وسط روما صباح الأربعاء في إطار "تدريبات" حسبما أفادت الشرطة في العاصمة الإيطالية وكالة فرانس برس، بعدما كانت قد أعلنت أنها أخلتها بسبب وجود تحذير بوجود قنبلة.



وأشار صحافي في وكالة فرانس برس في الموقع إلى أنه تم إغلاق حي الغيتو التاريخي، حيث تقع هذه المؤسسة.