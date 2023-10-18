إخلاء ستة مطارات في فرنسا بعد تلقي "تهديدات باعتداءات"

إخلاء ستة مطارات في فرنسا بعد تلقي "تهديدات باعتداءات"



أخليت ستة مطارات في مختلف أنحاء فرنسا الأربعاء بعد تلقيها عبر البريد الالكتروني "تهديدات باعتداءات" كما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.



وأوضح المصدر أن عمليات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات "تبديد أية شكوك" بان التهديدات قد تكون حقيقية.