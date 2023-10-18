لافروف يصل إلى كوريا الشمالية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاربعاء الى كوريا الشمالية في زيارة رسمية كما أفادت وكالات الانباء الروسية في أوج التقارب بين موسكو وبيونغ يانغ.وتأتي هذه الزيارة بعد حوالى شهر على زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أن لروسيا حيث عقد قمة استثنائية مع الرئيس فلاديمير بوتين.